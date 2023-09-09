أرقام الخط الساخن لتقديم شكاوى أعطال الكهرباء.. متاحة 24 ساعة

قدمت وزارة الكهرباء، الخط الساخن لأعطال الكهرباء، لتلقي البلاغات التي تخص المشاكل المتعلقة بالأعطال وبالفواتير، أو حتى الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل عام التي تواجه المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن خطتها للتيسير على العملاء، الذي من خلاله يمكن جميع المستهلكين التواصل مع الشركة القابضة للكهرباء، على مدار الـ24 ساعة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أرقام الخط الساخن لتقديم شكاوى أعطال الكهرباء خدمة متاحة 24 ساعة، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

أرقام طوارئ الكهرباء

كما وفرت وزارة الكهرباء أرقام طوارئ الكهرباء أخرى، تتيح من خلالها التواصل مع شركات الكهرباء، للاستفسار عن الخدمات المختلفة، وجاءت كالتالي:

أرقام الخط الساخن لمختلف الخدمات

1- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة:- 527935.

2- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

3- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

4- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

5- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

تطبيقات وزارة الكهرباء والطاقة

1- شكاوى الفواتير.

2- تطبيق احسب فاتورتك.

3- ارسال رسالة نصية على الرقم 91121.

4- أو عن طريق الموقع الوزارة الإلكتروني.

5- خدمة الدفع والاستعلام عن فواتير الكهرباء.

6- الشحن المسبوق للدفع الإلكتروني.