طرق الإبلاغ عن أعطال الكهرباء من المنزل.. لن تذهب لمقر الشركة

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء، إذ يمكن من خلاله أن يتواصل المواطن مع الشركة القابضة للكهرباء، لعلاج أي أعطال أو مشكلة تواجه التيار، وذلك تسهيلا على المواطنين، حتى لا يذهبون إلى مقر شركة الكهرباء التابعين لها.

الإبلاغ عن أعطال الكهرباء

ويمكن الاتصال بالخط الساخن، من أجل الإبلاغ عن أعطال الكهرباء، على مدار الـ24 ساعة، سواء للتقديم عن عطل، أو أي شكوى تخص فواتير الكهرباء، أو الخدمة بشكل عام.

وأوضحت الوزارة، أن رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء هو 121، وقد عهدت وزارة الكهرباء تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

الإبلاغ عن أعطال الكهرباء

وأضافت وزارة الكهرباء والطاقة، أن هناك عدد من الأرقام يمكن الإبلاغ من خلالها عن أعطال الكهرباء، من أجل تواصل المواطنين مع شركات الكهرباء لتقديم شكاوى أو استفسارات، وهي:

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

الإبلاغ عن أعطال الكهرباء

وبغض النظر عن أرقام الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء، أتاحت الوزارة، بعض التطبيقات التي يمكن تحميلها على الهاتف المحمول، للإبلاغ عن أي عطل في الكهرباء، أو خطأ في تسجيل قراءة العدادات، وهي:

- تطبيق احسب فاتورتك.

- تطبيق شكاوي الفواتير.

- التواصل من خلال رسائل SMS عبر الرقم 91121، أو الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.