دعاء للمريض بالشفاء العاجل.. «أذهب البأس رب الناس»

التقرّب من الله بالدعاء وسيلة من وسائل الصلاح، وهو من أفضل العبادات التي يحبها الله، وفي هذا الصدد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ هناك عدة صيغ وأدعية فيما يتعلق بالدعاء للمريض بالشفاء العاجل، وذلك وفقاً للسنة النبوية الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

صيغ الدعاء للمريض بالشفاء العاجل

وحول الدعاء للمريض بالشفاء العاجل وفقاً لدار الإفتاء المصرية، فمنها: أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. [رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن نافع بن جبير.

ومنها: «أذْهِبِ البأسَ، رَبَّ الناسِ، واشفِ أنت الشافي، لا شِفاءَ إلَّا شِفاؤُك، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا». [رواه شعيب الأرناؤوط ، في تخريج المسند، عن محمد بن حاطب، الصفحة أو الرقم:15453، حديث صحيح.]

الدعاء بالشفاء العاجل

بالإضافة إلى: «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، يا رب اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، يا رب أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير»، و«اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية».