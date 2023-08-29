5 سلع أساسية انخفض سعرها خلال أسبوع.. «سمك وفواكه وأعلاف»

شهدت أسعار 5 سلع أساسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حتى اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذ تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ونرصد في هذا التقرير، السلع التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوع الحالي، قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية:

تراجع في أسعار الأعلاف

واصلت أسعار الأعلاف تراجعها المستمر في الأسواق المصرية الفترة الحالية، حيث انخفضت الأسعار الثلاثاء الماضي بنحو 300 جنيه، بعدما تراجعت أمس الاثنين 500 جنيه، ليبلغ إجمالي التراجع خلال يومين 800 جنيه، بحسب ما صرح به حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

وذكر نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، إن من أسباب انخفاض أسعار الأعلاف الفترة الحالية الإفراج الجمركي المستمر عن الأعلاف، حيث تم الإفراج خلال أسبوعين عن 284 ألف طن من الذرة الصفراء والصويا بنحو 141 مليون دولار.

تراجع في أسعار الأسماك

كما شهدت أسعار السمك السبت 26 من أغسطس، في مختلف الأسواق تراجعا ملحوظاً في بعض الأنواع، ويأتي من أبرزها السمك البلطي الأكثر إقبالاً في المحلات والأسواق.

تراجع في أسعار الفواكه

شهدت أسعار الفاكهة الجمعة الماضية في الأسواق، تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأسعارها الخميس الماضي، والتي يتابعها قطاع كبير من المواطنين للتعرف على مستجدات أسعارها بشكل يومي، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، ومن أبرز أنواع الفاكهة التي شهدت انخفاضاًهي كنتالوب، والتفاح، والخوخ والموز، وذلك حسبما أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

تراجع في أسعار الموز والتفاح

شهدت أسعار بعض الفواكه، تراجعا، السبت الماضي، بينها الموز والتفاح، وذلك بقيمة 6 جنيهات و44 قرشا للموز، وللتفاح بقيمة 6 جنيهات و56 قرشا للكيلو.

تراجع في أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر تراجعًا تدريجيًا وبشكل معتدل بدون تحركات عنيفة، بسبب استقرار سعر صرف الدولار في السوق خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى تزايد الضغوط السلبية على سعر الأونصة العالمية بعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم بأول الأخير.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا، اليوم الاثنين، 2240 جنيهًا للجرام متراجعًا، بمقدار 5 جنيهات عن سعر الافتتاح 2245 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17920 جنيه.