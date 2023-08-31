مصيف اليوم الواحد.. «أكلة سمك على البحر وتغيير جو» لتحسين الحالة النفسية

مثّل مصيف اليوم الواحد الطريقة المثلى لعدد من العائلات والشباب، لقضاء يوم صيفى مميز على أحد شواطئ المحافظات القريبة من محل سكنهم، كالإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، حيث توفر رحلات اليوم الواحد الكثير من نفقات السفر والإقامة فى الفنادق، فى حين تحقق لهم قدراً كبيراً من الاستجمام والاستمتاع من خلال التنزه على الشواطئ، والتجول فى شوارع المدينة التى قرروا الذهاب إليها، لاكتشاف معالمها وخوض تجربة تذوق طعام جديد فى أحد مطاعمها.

قضت نورا الغُزى يوماً ممتعاً رفقة أطفالها على أحد شواطئ الإسكندرية، وفقاً لحديثها مع «الوطن»، حيث قررت اصطحاب عائلتها الصغيرة لشحن طاقتهم والعودة للقاهرة بروح جديدة لاستكمال كل منهم روتينه ومهامه اليومية: «مفيش أجمل من القعدة قدام البحر حتى لو يوم واحد نفصل بيه».

وتروى «نورا» تفاصيل اليوم قائلة إنها حجزت قطار السادسة صباحاً المتوجه للإسكندرية، وبمجرد وصولها توجهت إلى كافيتريا مطلة على أحد الشواطئ لتناول القهوة والفطور مع أبنائها أمام البحر، واستمتعوا بالسير على الرمال والتقاط الصور التذكارية معاً، وتوجهت العائلة بعد ذلك لزيارة مكتبة الإسكندرية ومتحف قصر المجوهرات الملكية: «حضرنا منظر الغروب مع بعض، وبعدين ختمنا اليوم بأكل الرز بلبن ولحقنا قطر 10 بالليل».

واستمتع الزوجان أسامة إبراهيم ومروة الهادى بقضاء يوم مختلف فى الإسماعيلية، بدأ بتناول الفطور فى أحد المطاعم التى تقدم المعجنات والمناقيش اللبنانية، وبعدها قاما بالتنزه وقضاء وقت ممتع فى أحد شواطئ الإسماعيلية، كما قاما برحلة بحرية استكشفا فيها قناة السويس عن قرب، واهتما بالتعرف على معالم المدينة، فزارا حى الإفرنج الذى يتميز بالطراز المعمارى الفرنسى: «الفلل والمبانى شكلها جميل جداً رجعنا 100 سنة لورا»، وقاما بجولة فى شارع «كلود فرانسوا» المغنى الفرنسى المشهور الذى وُلد فى الإسماعيلية، وكذلك استمتعا معاً بمشاهدة الغروب بنادى الشراع والتجديف.

«الرزقى»: «الأمواج خفيفة.. ومحتاجين نشم هوا نضيف»

ويحب يسرى الرزقى التجمع مع أصدقائه فى الصيف على أحد شواطئ مدينة بورسعيد، التى تمثل لهم الملجأ الأفضل لتخفيف ضغوط العمل والحياة، إذ يجتمعون صباحاً للسباحة والاستمتاع بالألعاب المائية: «العوم آمن فى بحر بورسعيد، لأن الأمواج خفيفة ومفيش تيارات مائية»، حسب تعبيره، كما يحبون التنزه فى شوارع بورفؤاد ومشاهدة السفن والعبارات بقناة السويس خلال التجول فى الممشى السياحى: «أهم حاجة فى اليوم أكلة السمك على البحر مع الهوا النضيف وريحة اليود المنعشة»، وبجانب هذا يحرص «يسرى» على زيارة السوق التجارى ببورسعيد للتسوق وشراء الملابس المستوردة وذات الماركات العالمية التى يشتهر بها سوق بورسعيد.