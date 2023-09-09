عضو جمعية رجال الأعمال: حضور «السيسي» قمة العشرين عكس قوة مصر

انطلقت اليوم السبت، قمة مجموعة العشرين G20، بمشاركة وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يجري عقد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي خلال النسخة الحالية في العاصمة الهندية نيودلهي، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة يومين، بحضور جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الأفريقي.

الزيات: مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع الهند

وجود مصر في هذا المحفل العالمي خطوة مهمة علق عليها المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بقوله إن المشاركة المصرية في القمة مهم جداً، خاصة وأن الهند هي من تترأس القمة الحالية المنعقده على أراضيها، في حين تتميز العلاقات الثنائية بين مصر والهند بأنها علاقات تعاون وثيقة وكبيرة، بالإضافة إلى أن توقيت القمة جاء متزامناً مع انضمام مصر لتجمع «البريكس».

وأضاف «الزيات»، في تصريح لـ«الوطن»، أن دعوة مصر لحضور قمة العشرين، وضعها ضمن الدول الكبار منظمي القمة، حيث أن القمة تتضمن أكبر تكتل اقتصادي وسياسي، يستحوذ على 85% من الناتج الاقتصادي العالمي، و75% من حجم التجارة العالمية.

فرصة عظيمة للترويج لفرص التجارة والاستثمار

وأشار إلى أن حضور مصر لمثل هذا المحفل يعد «فرصة عظيمة»، من أجل الترويج لفرص التجارة والاستثمار، والعديد من المزايا التنافسية التي يتمتع بها المصنعين والمستثمرين في مصر، حيث أن الصناعة واللوجيستيات والنفاذ للأسواق هو أمر تقوم به مصر بكل سهولة، خاصة مع دول الجوار والدول الأفريقية.

وأكد أن مصر تتمتع بدور قيادي في القارة الأفريقية، كما تعد الدولة مركزاً تجارياً ولوجستياً وصناعياً عالمياً، بفضل المشروعات القومية التي جرى إنشاؤها في البنى التحتية والموانئ، بخلاف إنشاء 17 مدينة صناعية تضم 5060 مصنعاً، بجانب تشجيع إقامة مصانع لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات.