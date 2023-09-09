هبة حسين: تتلمذت في الرسم على يد الفنان التشكيلي حسن سليمان

أكدت هبة حسين، الطبيبة والفنانة التشكيلية، أن لديها موهبة الرسم منذ نعومة أظافرها، في الوقت الذي كان يتمنى والدها أن تدخل عالم الفن والتمثيل، وليس الطب، وأن وقت دخولها الطب لم تفكر في عالم جراحة التجميل، بل كانت تتمنى فقط أن تقدم خدمات إنسانية للمحتاجين.

بدأت الرسم من المرحلة الابتدائية

وأوضحت «حسين» خلال لقائها ببرنامج «السفيرة العزيزة»، على فضائية «dmc»: أنها بدأت الرسم من المرحلة الابتدائية، وأنها اعتمدت على نفسها، حتى تتلمذت على يد الأستاذ حسن سليمان الفنان التشكيلي ومن خلاله تطورت في عالم الرسم وتغيرت موهبتها للأفضل بنسبة 180 درجة، عندما تقابلت معه في معرضه الخاص وحكت له عن رسوماتها.

مش كل اللي مسك فرشة رسم سمى نفسه فنان

وتابعت: «أن خلال لقائها بالفنان التشكيلي أوصاها بالثقافة والقراءة لأنها ترتب للإنسان أولوياته، وتمنع التطرف»، مؤكدة أنها من المحظوظين أنها تتلمذت على يد فنان تكشيلي عظيم.