500 فنان تشكيلي يشاركون في فعالية رسم مركب مسلسل «تحت الوصاية» بدمياط

في فعالية تعد الأولى من نوعها، بمحافظة دمياط، تجمع أكبر عدد من الفنانينمن مختلف الأعمار والمواهب لدعم قضية الوصاية، والتي جرى تسليط الضوء عليها في مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، وذلك عن طريق رسم المركب «ليلي»، والتي شهدت كواليس التصوير.

الفن التشكيلي يعد سلاحا لمواجهة القضايا المجتمعية

يقول عبدالله خروبة، مؤسس الفاعلية لـ«الوطن»، إن الإقبال اليوم كان غير متوقعا، حيث حضر المئات من الفنانين للمشاركة، وجودها في نهر النيل أمام الكافيه بلو بيتش، وجرى اختيار مركب ليلي، لأنها أصبحت رمزا لقضية الوصاية والتي تشغل الآلاف من الأسر.

وأوضح أن الفن التشكيلي يعد سلاحا قويا لمحاربة القضايا المجتمعية، لذا جرى تسليط الضوء على القضية، ودعم السياحة في مدينة رأس البر كأحد أهم المعالم السياحية في دمياط.

500 فنان تشكيلي يرتدون اللون الأزرق

حضر أكثر من 500 فنان من مختلف الأعمار، يرتدون زيا موحدا باللون الأزرق، والذي يرمز إلى البحر والبيئة الساحلية والصيد والصيادين حتى يتعايش الفنان مع الطبيعة، ليسهل عليه رسمها.

وأضاف أن المشاركين بدأو في الرسم لمدة ثلاث ساعات، حيث رسموا المركب بكل تفاصيله بأدوات مختلفة، ومنهم من استخدم الفحم أو الرصاص أو الباستيل أو الوان الزيت، ولكن جميعهم أبدع في إخراج أجمل لوح المركب، ثم بعد ذلك جرى تسليم الجوائز والتكريم لافضل 10 رسومات مشاركة من كل فئة عمرية على حده.