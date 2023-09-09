محلل اقتصادي: قمة العشرين توقيتها حرج ومصر خير ممثل لإفريقيا

قال المحلل الاقتصادي هيثم الجندي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، إن قمة العشرين تأتي في توقيت حرج، وأن مصر خير ممثل للقارة الإفريقية والتحديات التي تواجهها.

أزمة ساخنة في أوكرانيا

وأضاف أن العالم أجمع يواجه الآن حربا ساخنة في أوكرانيا وعلى الجانب الأخر هناك حرب باردة بين أمريكا والصين، فضلاً عن التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية الحادة التي تواجه الدول.

القمة تأتي في توقيت عصيب على العالم

وأشار إلى أن قمة العشرين تأتي في توقيت عصيب على العالم أجمع، وخطر على الدول الناشئة والنامية، موضحاً أن أهم أبرز الملاحظات في هذه القمة غياب حضور الرئيسين الصيني والروسي.