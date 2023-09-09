السفير محمد حجازي: كلمة الرئيس في قمة العشرين تعبر عن هموم العالم الثالث

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قمة مجموعة العشرين هو التجمع الأهم والأكثر تأثيرا على الاقتصاد العالم؛ إذ يضم حوالي 85% من حجم الاقتصاد العالمي، مشيدا بمشاركة الرئيس السيسي وإلقاءه كلمة في القمة.

حجازي: كلمة الرئيس السيسي كانت رفيعة المستوى

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي نقل رؤية مصر وأفريقيا ودول العالم الثالث.

وتابع: «كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين كانت رفيعة المستوى، وعبر من خلالها عن هموم العالم الثالث، ورغبته في نظام متعدد الأطراف تتحمل فيه مؤسسات التمويل الدولية المسؤولية، ويجب أن تستجيب للأزمات».