عاجل.. كاف يحسم جدل مشاركة موديست مع الأهلي في السوبر الأفريقي حال الانضمام

اقترب النادي الأهلي من دعم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك باقتراب التعاقد مع الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في صفقة انتقال حر، وذلك بحسب مصدر داخل الأحمر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت».

وأًصبح اهتمام جماهير القلعة الحمراء، هي حسم صفقة ضم موديست سريعًا، من أجل اللحاق بالفريق قبل مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، التي ستقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية، في تساؤل حول مصير مشاركته باللقاء.

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