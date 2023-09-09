خبير اقتصادي: القارة الأفريقية أصبحت في صحوة أمام العالم وتطالب بحقوقها

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قمة العشرين ذات أهمية؛ لأنها تحيط بالعديد من القضايا المهمة التي سجلتها مصر من أكثر من محفل دولي، والرئيس السيسي تحدث عنها أكثر من مرة، خاصة ما يمس القارة الأفريقية.

خبير اقتصادي: أفريقيا في حالة صحوة حاليا

وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»: «القارة الأفريقية في الوقت الحالي أصبحت في صحوة أمام نفسها ثم أمام العالم بأكمله، وتطلب بصوت واضح أن تكون قارة متكاملة الأركان، وتتجنب الصراعات الداخلية، وتبعتد عن التدخلات من القوة الخارجية، وذلك هو الطريق لإنجاح العديد من المشروعات».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التوصية بتمويل القارة الأفريقية جاء من أجل إنجاح العديد من المشروعات، وربط أفريقيا بالدول الخارجية.