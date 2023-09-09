سناء موزيان تشارك جمهورها فيديو وهي تنام في الشارع بعد زلزال المغرب

شاركت الفنانة المغربية سناء موزيان، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو لها تنام في الشارع بعد زلزال المغرب والذي راح ضحيته المئات.

وعلقت سناء موزيان على الفيديو قائلة: «يارب الطف بنا وارحمنا، والله يرحم جميع الضحايا ويشفي جميع الجرحى ويخلص كل اللي لازالوا تحت الأنقاض الله يحفظكم».

نجوم المغرب يدعمون بلادهم

وحرص عدد كبير من نجوم المغرب دعم بلدهم بعد الزلزال الذي راح ضحيته الآلاف ومن أبرزهم سميرة سعيد التي كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «محزنة الصور مروعة المشاهد، اللهم احفظ بلادنا واحفظ أهلنا من كل سوء، عزائي لضحايا الكارثة.. واشف كل مصاب يا رب.. كلنا في حداد».