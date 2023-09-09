محظورات وممنوعات للطلاب والمدرسين.. 25 توجيها مهما من وزير التعليم

محظورات وممنوعات ونصائح وتحذيرات مهمة وجّه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه الأخيرة بقيادات الوزارة للوقوف على استعدادات الوزارة والمديريات للعام الدراسي الجديد 2023 -2024.

أهم التوجيهات والمحظورات والممنوعات

«الوطن» تستعرض، أهم التوجيهات والمحظورات والممنوعات التي حذر وزير التعليم منها، بالإضافة إلى النصائح التي وجهها للطلاب والمدرسين على حد سواء خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، ومن أهمها:

تحية العلم وتعريف الطلاب بالمشروعات القومية

- ضرورة إذاعة الأغاني الوطنية في المدارس والتي تحث على غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، وتحارب الإرهاب وتبغضه في نفوس الطلاب، وبث الأغاني التي تحث على التأكيد على الثوابت الوطنية، وتقدر دور المعلم والمدرسة.

- ضرورة الالتزام بتحية العلم.

- أداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الخاصة والدولية.

- أن تكون الحصة الأولى لجميع المراحل التعليمية عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

- تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية.

- حظر تواجد أو استخدام الموبايل المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائيا ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا شرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين، مع توقيع العقوبات على المخالفين.

حظر التدخين .. ومنع الترويج للكتب الخارجية

- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكل المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات وجميع الجهات التابعة للوزارة.

- توقيع العقوبات واتخاذ كافة الإجراءات المشددة ومعاقبة من يثبت قيامه بالتدخين.

- ضرورة وضع علامة ممنوع التدخين في مكان بارز بالمنشآت التعليمية.

- حظر الاستخدام أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد.

- منع مندوبي المبيعات والدعاية لـ الكتب الخارجية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة التعليمية، وكذلك على الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

- إلزام مديري مديريات التربية والتعليم، بمتابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية، التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية.

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لتعليمات وزارة التربية والتعليم الصادرة بهذا الشأن.

- تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.

- إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم.

تخصيص رقم تليفوني للتواصل مع أولياء الأمور

- تخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى بين المدرسة وأولياء الأمور.

- عدم التطرق داخل المدارس لأي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية حرصا على عدم إقحام الطلاب في أي أمور غير العملية التعليمية.

- عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصا على عدم ازعاج المواطنين المقيمين بجوار المدارس.

- مكافحة ظاهرة التنمر داخل المدارس سواء بين الطلاب وبعضهم أو بين الطلاب والمعلمين وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي.

- ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي.

- تحديد أحد المسؤولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري من أجل سلامة أبنائنا الطلاب.

- ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة.

- تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال حدوث الكوارث.

- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي)، وفقا للقرار الوزاري رقم (163) الصادر في 3 سبتمبر 2023.

- ضرورة البحث عن الحالات الاجتماعية وحصرها وإعفائها من الرسوم للفئات المحددة بالقرار.