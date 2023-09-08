وزير التعليم: تخصيص الحصة الأولى عن المشروعات القومية والولاء والانتماء

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، ببذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية

وأكد وزير التربية والتعليم، بالكتاب الدوري رقم 33 استعدادا للعام الدراسي 2023/2024، أن تكون الحصة الأولي لجميع المراحل التعليمية عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية.

مكافحة الدروس الخصوصية

كما شدد على مكافحة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها استعدادا للعام الدراسي الجديد تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وخاصة المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسى.

وأكد وزير التربية والتعليم في الكتاب الدوري، اتخاذ جميع الإجراءات تجاه من يمارس مهنة التدريس دون حق لا سيما من اتخذوا إجازة بدون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.