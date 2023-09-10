حظك اليوم برج القوس الأحد 10- 9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بالذكاء الفطري، وله نظرة فلسفية في العديد من الأمور، كما أنه متفائل بدرجة كبيرة، ومستمع جيد لمن حوله، ويعطي نصائح جيدة للمقربين منه، ولديه القدرة الكبيرة على إقناع الآخرين بأفكاره بكل سهولة.

ويتميز مولود برج القوس بالبساطة والزهد، فهو يعرف كيفية إسعاد نفسه بأقل الإمكانيات في أي وقت ومكان، كما يحب المرح والفكاهة، ولديه روح الدعابة التي تجعل من حوله يعشقون الجلوس والحديث معه

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

اليوم يتطلب منك بعض المهام الرسمية لوقت إضافي في العمل، فلا تدع العواطف تسيطر عليك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

سيكون شريك حياتك سعيدا بقضاء بعض الوقت معك، أنت محظوظ للحصول على دعم والديك.