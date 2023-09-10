موسى مصطفى: القبائل العربية من محافظات مصر سارعت لدعم ترشح الرئيس السيسي

عقد مجلس القبائل العربية المصرية برئاسية المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل العربية المصرية مؤتمره الحاشد الأول لدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة (2024 – 2030).

حضرت لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وقال المهندس موسى مصطفى موسى إن القبائل العربية من كل محافظات مصر حضرت لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، القبائل العربية أثبتت ولاءها وحبها لهذا الوطن من خلال ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الجميع شاهد على الموقف، بأنه يتطلب المساندة والتكاتف لأن الوضع اليوم مليء بالإنجازات على أرض الواقع على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيسي عليه أن يكمل مسيرته عما فعله في السنوات الماضية

وأوضح خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الرئيس السيسي عليه أن يكمل مسيرته التي بدأها في السنوات الماضية منذ توليه الحكم، وهو السبب الذي تكاتفنا من أجله خلف الرئيس لنعبر بر الأمان.

سعيد لمهرولة الجميع لتأييد الرئيس

فيما لفت اللواء على أحمد شاكر نائب رئيس مجلس القبائل المصرية العربية، إلى أنه سعيد لهرولة الجميع لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة العطاء السابقة واستكمال ما تم إنجازه في الـ10 أعوام السابقة لأنه رجل المرحلة القادمة حيث إن الوطن تُحاك به العديد من المؤامرات ولابد من تكاتف الجميع لتأييد الرئيس نحو فترة رئاسية جديدة.