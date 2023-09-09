«الحياة اليوم» يحلل رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين

استعرض برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي اليوم.

الجميع بيتحدث عن قمة الشعرين أنها مختلفة تمامًا

وقالت الإعلامية لبنة عسل، إن الجميع يتحدث عن قمة الشعرين أنها مختلفة تمامًا عن القمم التي تمت في الفترة الماضية، للتعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي مع القارة الإفريقية.

الاتحاد الإفريقي أصبح عضوًا في مجموعة قمة العشرين

وأضافت: «أن الاتحاد الإفريقي أصبح عضوًا في مجموعة قمة العشرين، بحضور الرئيس السيسي الذي كان متواجدًا، بناءً على دعوة شخصية من الرئيس الوزراء الهندي «مودي» الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة، وخلال كلمة الرئيس السيسي ثمن هذه الخطوة ووصف انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة قمة العشرين أنه انضمام مستحق لأن القارة الإفريقية محل النزاع بين الشرق والغرب».