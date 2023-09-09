أستاذ علاقات دولية: رسالة الرئيس السيسي للمغرب تؤكد أننا جسد واحد

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن الزلزال الذي تعرضت له المغرب اليوم مأساة كبيرة أعقبها تضامن عربي، مشيدا بنص رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي وتعبيره عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي.

رسالة الرئيس السيسي كلمة معبرة

وأوضح الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن رسالة الرئيس السيسي كلمة معبرة تؤكد أننا جسد واحد، وما يحدث في المغرب كأنه في الدولة المصرية ونفس رسالة التضامن حصلت من قبل مع دولتي سوريا وتركيا.

دبلوماسية الزلزال تغطي على كل الأوضاع السياسية

وتابع: «دبلوماسية الزلزال تغطي على كل الأوضاع السياسية وهو ما حدث في المغرب وقبلها سوريا وتركيا».