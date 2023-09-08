وزير الزراعة: الرئيس السيسي حريص على دعم الفلاح ورفع مستوى معيشته

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة إلى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام، وأشار الى أن الاحتفال بعيد الفلاح الـ71، هذا العام، يأتي تقديرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

تابع وزير الزراعة بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية، وكذلك التوسع في إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة لزيادة الإنتاجية، إضافة الى تقديم كل سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.

زيادة الدعم المقدم للفلاح

أشار إلى أن الرئيس، أخذ على عاتقه منذ توليه مسؤولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق، وزيادة الدعم المقدم للفلاح، تقديراً لمسيرته وعطائه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد.

أضاف «القصير»، في بيان، أن معدن الفلاح المصري، تجلى في وقت الأزمات، ولم يتخل أبدًا عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور.

دور الفلاحين خلال أزمة كورونا

أوضح وزير الزراعة، أن الفلاح المصري العظيم، سطر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففي الوقت الذي توقف فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، وحالة الركود التي سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبى الفلاح المصري، أن يتوقف عن الإنتاج، وواصل العمل بكل إخلاص وتفاني، متحديا تلك الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم، لتحقيق الأمن الغذائي، بل وحرص أيضا على زيادة إنتاجية محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتي شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.

أضاف أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته.