وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تحظى بالحماية من أمريكا ولا نخجل من قول ذلك

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن إسرائيل دائما ما تحظى بالحماية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن لا نخجل أن نقول ذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الحماية والدرع الواقي لإسرائيل من أي مسائلة ومحاسبة بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لاستعمال حق النقد الفيتو أمام أي قرار يطرح في مجلس الأمن يدين إسرائيل على ما ترتكبه من جزائر بحق الشعب الفلسطيني، أو بعدم التزامها بالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف «المالكي»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه وبالرغم من ذلك فإن واشنطن توفر مثل تلك الحماية والغطاء، وعليه إسرائيل تشعر بأنها مهما ارتكبت من جرائم ومهما خرقت من قوانين وأنظمة لا يوجد هناك من يردعها أو يحاسبها، لأن المجتمع الدولي عاجز عن القيام بذلك كون أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي توفر مثل ذلك الغطاء، هذه هي المشكلة.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: « اذا مشكلتنا نحن ليست فقط في الاحتلال وانما من يحمي أيضا الاحتلال منذ نشأته وحتى هذه اللحظة، وهذه الجهة التي تحمي هذا الاحتلال لها اسم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية».