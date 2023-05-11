وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني قائم وله هويته الوطنية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الحقوق الكاملة لا تجزأ، وليس لطرف حقوق تتجاوز حقوق الآخرين، ولابد من احترام كل الحقوق الخاصة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته يجب احترامه والعمل عليه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، أن الدخول في دائرة العنف أمر يتم السعي إلى تجنبه، بحيث لا ندخل في دائرة مفرغة من العنف المتبادل لا يقود إلى تحقيق مصلحة الشعبين ويسبب أضرارا بالغة على المدنيين الأبرياء ويعرقل القضية والتوصل إلى تفاهم بخصوص أهمية السلام والعيش المشترك.

وتابع: «الشعب الفلسطيني قائم له هويته الوطنية مثل الشعب الإسرائيلي، لا أحد ينكر هذه الحقوق ولكن يجب التعامل معها بشكل متساوٍ».