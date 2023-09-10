أسامة الأزهري: أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مسلم

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد سفراء مبادرة حياة كريمة، إن برنامج حياة كريمة شديد الأهمية لتقديمه المجهود الكبير الذي نقوم به لخدمة المواطنين بكل مكان.

أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور لقلب مسلم

وأضاف الأزهري خلال مداخله عبر برنامج حياة كريمة الذى تقدمه غادة البهنساوى عبر راديو 90.90، أن النبي حثنا على إدخال السرور على قلب الإنسان حيث قال صلي الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلي الله ومن أحب الناس إلي الله قال أحب الناس إلي الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربه وتقضي عنه دينًا او تطرد عنه جوعًا، والمقصود بها القيام بالمهام الإنسانية لكل إنسان على وجه الأرض.

شعار الدنيا التخلق بأحب الأعمال إلى الله

وتابع أن شعار الدنيا وشعار البرنامج أيضاً هو التخلق بأحب الأعمال إلي الله، حيث كل إنسان غير قادر بحاجة إلى مدرسة ومياه نظيفة ومرافق حياة كاملة وحياة كريمة ومنذ انطلاق المبادرة ويعد العمل الخاص بها عملًا رفيعا ومهما.