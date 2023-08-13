أسامة الأزهري يهنئ مفتي الجمهورية بثقة الرئيس والتجديد له

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بالتجديد له في منصبه، مفتيًا للجمهورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأزهري يشيد بجهود دار الإفتاء المصرية

قال الأزهري في بيان له: أهنئ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد له لمدة عام، متمنيًا التوفيق والسداد والنجاح لدار الإفتاء المصرية.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على مواكبة التطور الرقمي، في معالجة العديد من القضايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا اليوم، بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.