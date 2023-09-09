مشاركة حياة كريمة بأنشطة متنوعة في أسبوع شباب الجامعات.. ورش عمل ومسابقات

تشارك مؤسسة حياة كريمة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار «جمهورية جديدة – حلم وطن»، وذلك من أجل تعريف شباب الجامعات بالمشروع القومي حياة كريمة وإثراء الطلاب ببعض المهارات الأساسية والموضوعات الحياتية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 14سبتمبر الجاري.

تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة

وتتضمن مشاركة المؤسسة تنظيم مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والاجتماعية والجوالة، حيث تشارك بتنظيم ماراثون بالتعاون مع كايرو رانرز، فضلًا عن الأنشطة الخاصة في التعريف بحياة كريمة من خلال تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين، إضافة إلى عرض فيديوهات حول الجهود المختلفة لمؤسسة حياة كريمة، كما تجهز المؤسسة مسرح حياة كريمة، وتستضيف بعض سفراء حياة كريمة والشخصيات العامة.

ورش عمل حول تطوير المهارات الشخصية للشباب

وتعقد المؤسسة ورش عمل حول تطوير المهارات الشخصية للشباب، ومناقشة التحديات الاقتصادية، كما يشارك الفريق الطبي بالمؤسسة في التوعية بفصيلة الدم، فيما تستعد المؤسسة في تلقي بيانات الحالات الإنسانية وتقديم الدعم للأشخاص من ذوي الهمم.

وتتيح المؤسسة جمع وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج فاليو التدريبي، فضلًا عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين الانضمام لمبادرة «راجعين نتعلم».

وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شارك التحالف الوطني في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.