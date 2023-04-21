أسامة الأزهرى: الأزهر الشريف أجل وأعظم صور العطاء المصري للعالم

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن قصة كتاب «جمهرة أعلام الأزهر الشريف»، قائلا إن الأزهر الشريف أحد أجل وأعظم صور العطاء المصري والعربي للعالم الإسلامي، كما أنه أحد أجل المؤسسات المصرية التي صنعت صورة مصر الممتلئة بالجلال في أعين بلاد العالم العربي، متابعًا: «قصة كتاب جمهرة أعلام الأزهر الشريف توثيق لتاريخ مصر ومكانتها العالمية».

الكتاب تناول إريتريا

قال «الأزهري»، خلال لقائه ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، المُذاع عبر فضائية دي إم سي وقناة الناس، مساء اليوم الجمعة، إن الكتاب تناول إريتريا والشيخ إبراهيم المختار مفتي إريتريا، وكذلك الجزائر والسودان وليبيا ونيجيريا وسوريا والعراق والأردن وإيران وفلسطين وتونس وعمان ماليزيا.

وأضاف أن الكتاب تناول جزر القمر وسلطانها علي بن عمر المسيري والسنغال، ووالد شيخ الإسلام إبراهيم بن ياس وشمس الدين خان مفتي كازاخستان، ومبعوث الأزهر لإدارة شؤون المسلمين في الفلبين.

قواسم مشتركة بين الشخصيات

وأشار إلى أن هناك قواسم مشتركة بين جميع هذه الشخصيات في العالم الإسلامي، وأن الأزهر الشريف خرّج رؤساء دول، كرئيس الجزائر وسلطان جزر القمر، وأمير الأقاليم في إندونسيا، كما خرج الأزهر الشريف زعماء وعلماء.