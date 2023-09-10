مفاوضات سرية مع البديل.. هل أنهى اتحاد جدة اهتمامه بمحمد صلاح؟

لا يزال محمد صلاح الرغبة الأولى عند جماهير الدوري السعودي، بعد انتهاء الفرصة كافة، التي كان من شأنها حسم الصفقة، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بنهاية فترة الانتقالات في جميع الدوريات، إلى جانب تمسك ليفربول بالإبقاء على القطعة الأهم في خطط المدرب الألماني يورجن كلوب.

اتحاد جدة ينهي اهتمامه بمحمد صلاح مؤقتًا ويستقر على البديل

اتحاد جدة فعل المستحيل من أجل حسم صفقة محمد صلاح، إذ عزم على تقديم الراتب الأغلى في التاريخ للفرعون المصري، إلى جانب الصفقة الأعلى في تاريخ كرة القدم لليفربول، لكن كل ذلك لم يكن حافزًا كافيًا للنادي الإنجليزي، للتخلي عن أهم ركائزه الأساسية في السنوات الماضية، لتفشل الصفقة رغم المحاولات المضنية، ويلجأ النادي للتجهيز للصفقة البديلة في يناير.

ويرى اتحاد جدة أن الحصول على محمد صلاح قبل نهاية الموسم الجاري، بات مستحيلًا بشكل كبير وواضح، لذلك بدأت تحركاته نحو الصفقات البديلة، إذ استقر على جلب البرازيلي ريتشارلسون لاعب توتنهام، بعدما دخل مع ناديه في مفاوضات لحسم صفقته، قبل ساعات قليلة من نهاية الميركاتو وبعد فشل صفقة الفرعون المصري.

جاء ذلك في مفاوضات سرية، لم تعلن عن تفاصيلها وسائل الإعلام السعودية، إلا أن النادي اللندني رفض فكرة الاستغناء عن ريتشارلسون خاصة أنه لا يملك الوقت الكاف للحصول على البديل، بحسب ما ذكرت صحيفة «تليجراف».

اتحاد جدة يعتزم التحرك نحو ريتشارلسون مجددًا، ولكن في يناير المقبل، باعتباره أحد الأسماء القادرة على تشكيل إضافة لخط هجوم النمور في الموسم الحالي، جنبًا إلى جنب كريم بنزيما الوافد الجديد هذا الموسم إلى الفريق السعودي، على أن يطوي الفريق السعودي مؤقتًا ملف التعاقد مع الفرعون المصري.