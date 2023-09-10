عاجل.. العاصفة دانيال في طريقها إلى مصر.. ماذا سيحدث بطقس الاثنين المقبل؟

حالة من الترقب لمصير وخط سير العاصفة دانيال، التي ضربت الأراضي الليبية في الأيام الماضية، قادمة من اليونان، بعدما أحدثت العديد من الأضرار الكبيرة، الناتجة عن الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى جانب سرعة الرياح.

هل تصل العاصفة دانيال إلى القاهرة بعد مغادرة ليبيا؟

ولايزال مسار العاصفة غير محدد بدقة، في الوقت الحالي، لكن في جميع الأحوال ستنال السواحل الليبية من العواصف وتأثيرها جانب، إلى جانب الوصول إلى بعض المناطق الداخلية في ليبيا، بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

هيئة الأرصاد لم تنفي بشكل قاطع وصول العاصفة دانيال إلى القاهرة، إذ على الأرجح ستصل بقايا من العاصفة إلى السواحل المصرية أيضًا وتحديدًا في الساحل الشمالي، على أن تزور محافظتي مطروح والسلوم، في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، وعلى إثرها ستسقط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض الأوقات، على عدد من المناطق، لكنها لن تكون بنفس قوة الرياح التي ضربت اليونان وخلفت العديد من الأضرار الجسيمة.

إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية في ليبيا

الخبراء وصفوا العاصفة دانيال بالظاهرة النادرة، وذلك من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة، من زيارتها لليونان، إذ ضربت دانيال مقاطعة مجنيسيا، ثم توجهت نحو ليبيا، الأمر الذي أجبر السلطات داخل البلاد على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام تواليًا.

ولم تمر العاصفة دانيال مرور الكرام على اليونان، إذ حاصرت السيول المصاحبة للعاصفة عدة قرى في اليونان، الأمر الذي خلف وراءه وقوع 11 ضحية وفقدان آخرين، بينما تعمل السلطات على إجلاء الآلاف من المواطنين، إلى جانب الأضرارا الكبيرة والخسائر الفادحة، التي حصدتها اليونان نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة.