الأرصاد تحذر من العاصفة دانيال.. كيف تؤثر في طقس الأيام المقبلة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من العاصفة دانيال، لافتة إلى أنها تقترب من مصر وتوثر على السواحل الشمالية الغربية، حيث تتساقط عليها أمطار غزيرة وتشهد انتشار سريع للرياح وارتفاع كبير في الأمواج.

تأثير العاصفة دانيال على مصر وليبيا

وذكرت الأرصاد الجوية أن عدة دول تأثرت بالعاصفة دانيال، بدأت من اليونان وخلفت خسائر كبيرة بسبب تساقط الأمطار الغزيرة والفيضانات، مشيرة إلى أنها غادرت اليونان وتحركت نحو ليبيا، ومن المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول ونشاط في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

ورغم اختلاف النماذج وخرائط الطقس في تحديد مسار مركز المنخفض بدقة، إلا أن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة، ولكن يصعب تحديد المناطق المتأثرة بالأمطار الأكثر عنفا بدقة، ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال الي السواحل المصرية، وخاصة أقصى غرب الساحل الشمالي، يوم الاثنين المقبل ويصاحبها سقوط الأمطار.

حالة الطقس في ظل تأثر البلاد بالعاصفة دانيال

أما بالنسبة لحالة الطقس الأيام المقبلة في ظل تأثر البلاد بالعاصفة دانيال، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وانتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المصطحات المائية، وهناك فرص بنسبة 50% لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة.