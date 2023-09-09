متي تصل العاصفة «دانيال» مصر؟.. الأرصاد تجيب

بعدما ضربت عدداً من الدول الأوروبية في شمال البحر المتوسط، بدأت العاصفة «دانيال» في التحرك جنوباً، باتجاه السواحل الليبية، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تصل تأثيراتها إلى مصر، وفق ما أكدت هيئة الأرصاد الجوية.

وتتجه العاصفة المتوسطية بقوة نحو ليبيا، بعد أن اكتسبت خصائص استوائية، وتسببت في خسائر مادية جسيمة، وأضرار كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا، كما تشكل تهديدًا لدول عربية، وخاصةً مصر، بحسب ما ذكرته شبكة « يورونيوز».

هطول أمطار غزيرة بسبب إعصار دانيال

وأعطت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عطلة طارئة يومي الأحد والأثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال، وذكر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق البلاد، التنبؤات الجوية تشير لاحتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح والأعاصير نتيجة اقتراب إعصار دانيال من السواحل الليبية.

خبيرة أرصاد جوية توضح متي يصل إعصار دانيال مصر

وفى هذا الصداد، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن «إعصار دانيال كان متواجدًا في اليونان ومن ثم تحرك إلى السواحل الليبية، حيث يستمد كامل قوته من مياه البحر المتوسط وأن هناك منخفض جوي متعمق يتسبب فى حدوث العاصفة، ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ويتحول إلى منخفض جوي طبيعي خلال الأيام المقبلة».

وقالت غانم «إن إعصار دانيال سيصل مصر يوم الأثنين القادم وسيؤثر على المناطق من السواحل الشمالية المصرية وخاصة (مطروح والسلوم)، وستكون الأمطار بين غزيرة إلى متوسطة، ولكن أقل حدة مما كانت عليه فى اليونان وليبيا».