هل تصل العاصفة «دانيال مصر»؟.. خبيرة أرصاد جوية توضح

تتحرك العاصفة دانيال بكامل قوتها نحو ليبيا، قادمة من وسط البحر المتوسط، بعد أن اكتسبت خصائص استوائية، وتسببت العاصفة في خسائر مادية جسيمة وأضرار كبيرة في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، وتشكل تهديدًا لدول عربية أخرى، من ضمنها مصر، بحسب ما ذكرته شبكة « يورونيوز».

هطول أمطار كبيرة بسبب إعصار دانيال

ومنحت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عطلة طارئة يومي الأحد والأثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال، كما سيتم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات وكذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

وذكر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق البلاد، التنبؤات الجوية تشير لاحتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح والأعاصير نتيجة اقتراب إعصار دانيال من السواحل الليبية.

هل يصل إعصار دانيال مصر؟

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «إعصار دانيال كان موجود فى اليونان ومن ثم تحرك إلى السواحل الليبية ويأخذ جميع قواته من البحر المتوسط حيث أن هناك منخفض جوي متعمق يتسبب فى حدوث العاصفة بالإضافة إلى هطول الأمطار، وخلال الأيام المقبلة سيضعف ويتحول إلى منخفض جوي طبيعي».

وأضافت غانم «أن إعصار دانيال سيؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية المصرية وتحديدًا (مطروح والسلوم)، وستكون الأمطار بين غزيرة ومتوسطة ورعدية على بعض المناطق، ولكن ستكون أقل حدة من تأثيرها على اليونان».