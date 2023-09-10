ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا

قالت وزارة الداخلية المغربية إن حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 2012 قتيلا، مشيرة في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إلى زيادة أعداد المصابين إلى 2059، بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.

وأوضحت الداخلية المغربية في بيانها، أن عدد الوفيات في إقليم الحوز بلغ 1293 و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت وزارة الداخلية المغربية، أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء المصابين وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الفاجعة المؤلمة.وفي وقت سابق، رجحت مصادر طبية والدفاع المدني المغربي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال مع استمرار عمليات الإنقاذ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعلن الحداد الوطني العام لمدة 3 أيامٍ على أرواح ضحايا، الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.