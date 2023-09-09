زلزال المغرب يحول قرية بالكامل إلى أنقاض تملأ الشوارع (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مدينة المغرب، أمس الجمعة، وأسفر في مقتل 1305 أشخاص، وإصابة 1832 آخرين، وألحق أضراراً واسعة بآلاف المباني، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر آثار الدمار التى لحقت بالبيوت الطينية، حيث طمرت جميعها تحت التراب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية ليل الجمعة/ السبت.

فرق الإنقاذ تعمل للبحث عن الناجين

ومن ناحية أخرى، تعمل فرق الإنقاذ جاهدة للعثور على ناجين وسط أنقاض المنازل المنهارة في القرى الجبلية النائية في المغرب، حيث تسببت الزلزال فى تضرر مبانٍ تاريخية فى مدينة مراكش، وكانت أقرب مدينة لمركز الزلزال.

ويوضح عمال الإنقاذ الظروف الصعبة الذين شاهدوا فى الساعات الأولى فى البحث عن المصابين «نعمل بأيدينا العارية لرفع الأنقاض في قرية أمزميز، التي تقع بالقرب من مركز الزلزال، حيث امتلأت الشوارع الضيقة بالحجارة المتساقطة».