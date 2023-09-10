السيسي والمستشار الألماني يبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الزعيمين أشادا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في المجالات كافة، ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية، مؤكدين التطلع لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي.

واستعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في السودان، والأزمة الروسية الأوكرانية.