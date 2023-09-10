طرح حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية.. أسعار مخفضة وأوزان مختلفة

طرحت وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، اليوم، حلاوة المولد النبوي في جميع المحافظات، وذلك بأسعار مخفضة عن أسعار حلاوة المولد في الأسواق المحلية.

حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

وتأتي أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية، والتي تنتجها شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، كالتالي:

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

وتطرح وزارة التموين حلاوة المولد من خلال شركة مخابز القاهرة في الأماكن التالية:

- معارض شركة مخابز القاهرة الكبرى المنتشرة على مستوى القاهرة والجيزة.

- فروع المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ وزارة التموين وشركات الجملة في المحافظات.