أسعار حلاوة المولد في مجمعات التموين.. علب سادة وفاخرة بالمكسرات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار حلاوة المولد، والتي يبدأ ضخها للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ، بتخفيضات تصل إلى 25% في سعر الكيلو، مع ضخ أوزان متعددة.

أسعار حلاوة المولد في مجمعات التموين

وجاءت أسعار حلاوة المولد في مجمعات التموين والتي تبدأ من وزن 1 كيلوجرام وصولا إلى وزن 5 كيلوجرامات، كالتالي:

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

أماكن طرح حلاوة المولد من التموين

وتوفر وزارة التموين أسعار حلاوة المولد مخفضة من خلال شركة مخابز القاهرة الكبرى، ومعارضها المنتشرة على مستوى القاهرة والجيزة، فضلا عن عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين في المحافظات.