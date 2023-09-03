أسعار حلاوة المولد 2023 في منافذ التموين.. الضخ يبدأ خلال أيام

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال أيام، الإعلان أسعار حلاوة المولد النبوي في منافذ التموين والتي من المقرر ضخها من قبل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تزامنًا مع حلول المولد النبوي الذي يحل موعده أواخر شهر سبتمبر المقبل.

أسعار حلاوة المولد 2023 في منافذ التموين

وقال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بوزارة التموين، إنَّ أسعار حلاوة المولد 2023 في منافذ التموين وأفرع معارض الشركة ستكون مخفضة للمواطنين، مع طرحها أيضا في فروع المجمعات الاستهلاكية بداية من منتصف شهر سبتمبر.

وأكّد أنَّ الأسعار ستكون في متناول الجميع، مؤكّدًا أنَّ سعر كيلو حلاوة المولد سيكون في حدود 90 جنيهًا للعبلة وزن كيلوجرام واحد، موضحًا أنَّه سيتمّ تجهيز معلبات حتى وزن 5 كيلوجرامات.

وأشار رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إلى أنَّه جرى استخدام خامات على أعلى مستوى في تصنيع حلاوة المولد 2023 استعدادًا لطرحها في منافذ التموين ومعارض الشركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.