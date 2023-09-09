وزير التموين يفتتح معرض «أهلا مدارس» في شبرا الخيمة اليوم

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم السبت، معرض «أهلا مدارس» بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة.

معرض أهلا مدارس في شبرا الخيمة

ويعد المعرض أول فعالية ضمن مبادرة «أهلا بالمدارس» التي يتم خلالها تجهيز معارض لعرض كل مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين، بالتعاون بين محافظة القليوبية والغرفة التجارية بالمحافظة.

خريطة معارض أهلا مدارس بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في بيان، أن المعارض سيتم تجهيزها في شارع فريد ندا بمدينة بنها وميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة بكل المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة لا تمارس التجارة، بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أنه خلال أيام سيتم افتتاحها أمام المواطنين، وستكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، في بيان، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.