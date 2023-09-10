مصرع طالب دهسا أسفل عجلات قطار في سوهاج

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات قطار في محافظة سوهاج، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك.

مصرع طالب

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا، يتضمن اصطدام قطار «أسوان – القاهرة» بالمدعو «سعد ر س س»، 16 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، ومقيم بدائرة المركز، وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بعد محطة سكة حديد برديس، بدائرة مركز البلينا، مما أدى إلى وفاته، وتم نقله لمشرحة مستشفى البلينا المركزي.

لا شبهة جنائية

وبالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال «روماني س س م»، 37 عاما، عامل، والد المتوفى، أفاد بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.