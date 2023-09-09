«أوقاف سوهاج» تنظم ندوة التعامل مع الفضاء الإلكتروني ضمن الدور التثقيفي

تعقد مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم، ندوة بإدارة المراغة، في إطار تفعيل دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وقال الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، في حديثه لـ«الوطن»، إن الندوة ستعقد بإطار «ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي» وعددها 42 ندوة بمختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

ندوة أحكام وآداب التعامل مع الفضاء الإلكتروني

وأضاف وكيل مديرية أوقاف سوهاج أن الندوة تعقد، تحت عنوان «أحكام وآداب التعامل مع الفضاء الإلكتروني» في مسجد آل شهاب بمركز المراغة، ويلقى الندوة كل من الشيخ أحمد رمضان محمد والشيخ عبد اللاه حسين سالم والسيخ أبو بكر أحمد محمد.

ندوات موحدة لتفعيل الدور الدعوى بالأوقاف

وأوضح وكيل أوقاف سوهاج أن الندوة التثقيفية تطبق بمختلف مديريات الجمهورية بنفس التوقيت ونفس الموضوع الدعوى، وسيتم تعميم الدور التثقيفي وتفعيله على مدار الأيام المقبلة لتحدد ندوة موحدة الموضوع على فترات متباعدة بمختلف الإدارات يلقيها أئمة وعلماء الأوقاف.