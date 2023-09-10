مصرع سيدة سقطت من شرفة الطابق الثالث في سوهاج

لقيت مسنة مصرعها إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمحافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة من مستشفى المنشأة المركزي، بوصول «نعيمة ص ح ا»، 85 عاما، ربة منزل، ومقيمه بدائرة المركز، ومصابه بكسر في قاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وذلك ادعاء سقوط من علو وتوفيت عقب وصولها.

سقوط مُسنة من الطابق الثالث

وانتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويها، أفاد كل من ابنة المتوفاة «جيهان ع م م»، 41 عاما، ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية، وابن المتوفاة «عبده ع م م»، 49 عاما، عامل، ومقيم بدائرة مركز المنشأة، أنه أثناء تواجد والدتهما المذكورة بشرفة الطابق الثالث بمنزل الأولى اختل توازنها، وسقطت أرضاً، ما أسفر عنه وفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

كسر في قاع الجمجمة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.