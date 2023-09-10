واشنطن: نعمل على تعزيز الشراكة الأمنية مع فيتنام

قال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنَّ واشنطن تعمل على رفع علاقاتها مع فيتنام إلى «مستويات أعلى»، مشيرًا إلى أن الشركة بين البلدين «ستشمل البعد الأمني».

وأضاف «فاينر»، من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، إذ يرافق الرئيس جو بايدن، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، أنَّه لن يتمّ الإعلان على صفقات أسلحة أمريكية محتملة إلى فيتنام خلال الزيارة، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيعملون على تنويع مصادر التسليح لدى فيتنام بعيدًا عن روسيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتوجه الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، بعد مشاركته بأعمال قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وتشهد العلاقات بين فيتنام والصين، مناوشات من حين لآخر، على إثر النزاع بشأن بحر الصين الجنوبي.