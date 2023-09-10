أسعار حلاوة المولد في مجمعات التموين.. العلبة تبدأ بـ85 جنيها

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شركات المخابز التابعة لها، ضخّ حلاوة المولد لفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة، بأسعار تنخفض 25% عن أسعار حلاوة المولد في محال الحلويات والمعارض والسلاسل الخاصة.

حلاوة المولد في منافذ التموين

وتشهد أسعار حلاوة المولد، والمقرر ضخها بدءا من اليوم الأحد 10 سبتمبر في منافذ ومعارض ومجمعات التموين، على عدة أوزان مختلفة بدءا من وزن كيلوجرام حتى 5 كيلوجرامات بسعر 85 جنيها، مع وجود تخفيضات على الأوزان الكبيرة، كما يلي.

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

ونوهت وزارة التموين، بأنّ المواطنين يمكنهم شراء حلاوة المولد من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التي تشهد ضخ حلاوة المولد بدءا من اليوم الأحد 10 سبتمبر، ومن خلال فروع معارض كايرو بيك التابعة لشركة مخابز القاهرة الكبرى.