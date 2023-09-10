جمال رائف: 24 مليار دولار حجم استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين بلغ أكثر من 25 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الخاصة بدول المجموعة في مصر يصل إلى أكثر من 24 مليار دولار، مشيرًا إلى أن علاقات مصر استراتيجية مع دول تجمع العشرين كافة.

فرصة جديدة لتطوير العلاقات

وأضاف «رائف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ هناك فرصة جديدة لتطوير هذه العلاقات، وهذا ما يتضح من الزخم الذي تشهده زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند، ومشاركته في قمة العشرين.

وتابع بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد لقاءات كثيرة على هامش القمة مع مختلف القادة الأوروبيين والأفارقة والعرب، ومن ثم فإنّها محطة في غاية الأهمية تؤكد التواجد المصري المتميز في المجتمع الدولي والإقليمي كفاعل سياسي واقتصادي بارز يعول عليه الجميع في ظل المتغيرات العالمية التي تغير الكثير من الأنماط في المجتمع الدولي.

مبادئ مصر ثابتة

وأكد أنّ مبادئ مصر ثابتة وأن الدولة المصرية تتمتع بمرونة في التعامل مع المجتمع الدولي كما أنها منفتحة على المجتمع الدولي وهي الشريك الموثوق به لكل الأطراف.