«العالمي للفتوى» يكشف 4 مهام لوحدة الدعم النفسي للحفاظ على حياة الأفراد

يهتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين يضلهم تفكيرهم ويصل بهم الحال إلى طريق مسدود، وبمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار لذلك الأمر، الموافق 10 سبتمبر من كل عام، يوضح المركز دوره للحفاظ على حياة الأفراد.

وحدة الدعم النفسي بمركز الأزهر

وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في اليوم العالمي لمنع الانتحار عن وحدة الدعم النفسي، والتي تحمل شعار «نحن معك»، وتقدم الخدمات التالية:

- متخصصون للحديث مع الأشخاص الذين يعانون من أزمات مختلفة قد تدفعه للانتحار.

- تقديم نصائح وإرشادات للأفراد للتخلص من همومهم ، تحت شعار تحدث معنا سنسمعك، تخلص من همومك، بُثّ شكواك، أخبرنا عن قلقك ومخاوفك، عبِّر عن مشاعرك لتجد منا كل الدعم والنصح والمشاركة.

- تخصيص رقم لاستقبال الاتصالات الهاتفية التي تستمر بالساعات على هاتف رقم 19906؛ لتقديم الدعم المناسب.

- فتح باب المركز بمشيخة الأزهر الشريف لعقد جلسات مباشرة مع أعضاء وحدة الدعم النفسي.

استقبال الاتصالات وعقد جلسات

ويؤكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بأن الدعم النفسي ليس شعارًا، بل عمل وجهد يبذله أعضاء مركز الأزهر، سواء أو مع الحالات عبر الهاتف أو تلك التي تقصدهم في مقر المركز بمشيخة الأزهر الشريف.