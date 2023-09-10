«الأرصاد» تحذر من عودة العاصفة التنين إلى مصر بعد «دانيال»

بعد غياب 4 سنوات، وخاصة منذ 24 أكتوبر 2019، على تعرض مصر لمنخفض التنين أو ما أطلاق عليه إعلاميا «عاصفة التنين»، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية عودة العاصفة خلال الفترة المقبلة خاصة مع بداية فصل الخريف.

عودة العاصفة التنين

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنّ من الوارد خلال أيام وأسابيع فصل الخريف، ظهور حالات مناخية مشابهة للعاصفة التنين التي تعرضت لها مصر في أكتوبر 2019، بسبب الاحترار العالمي والتغيرت المناخية التي أصبحنا نشهدها بشكل كبير مؤخرا.

أمطار لمدة أسبوع على السواحل المصرية

وأشارت غانم، إلى أنّ تأثير العاصفة دانيال لن يتعدى حدوث أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على السواحل الغربية المصرية، خصوصا السلوم ومطروح، وتستمر طوال الأسبوع الجاري على شمال الوجة البحري، وبكميات متفاوتة، بعد أن تفقد العاصفة قوتها على الأراضي الليبية.

درجات الحرارة غدًا الاثنين

وأكدت الأرصاد في بيان صادر عنها، استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على المدن والمحافظات المختلفة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.