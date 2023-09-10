«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة في الأيام المقبلة.. تصل إلى 46 درجة

تستمر حالة الطقس الحار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، خلال الأيام المقبلة، مع استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، ومع اقتراب بداية فصل الخريف.

وتتراوح الحرارة بين 36-46 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وبين 30-31 درجة على السواحل الشمالية، بين 37-36 على القاهرة الكبرى، وفقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية للبلاد.

درجات الحرارة غدا الاثنين 11-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاربعاء 13-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

وتوقع الهيئة العامة للأرصاد سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، تتعرض لها عدد من المدن والمحافظات المصرية طوال الأسبوع الجاري، بسبب تأثيرالعاصفة دانيال التي، وصلت صباح اليوم، على السواحل الليبية، كما كشفت الدكتروة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية.

أمطار غزيرة بسبب إعصار دانيال

واشارت غانم فى تصريحات خاصة "للوطن" أن كمية الأمطار المتوقعة نتيجة تاثير العاصفة دانيال على مصر، ستكون مختلفة الشدة بين مكان واخر، حيث تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وتمتد مع تقدم الوقت للمناطق الداخلية للبلاد، حيث يصاحبها رياح شمالية غربية وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط للامطار الغزيرة والمتفاوتة الشدة خاصة على السلوم ومطروح، وتقل حدتها وكمياتها عند وصلولها للمناطق الداخلية مثل العلمين والضبعة وسيدى براني والأسكندرية، وشمال الوجه البحري، وقد تصل الى مناطق من شمال الدلتا، وهذا ستوضحه صور الأقمار الصناعية خلال الساعات المقبلة.

الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن عاصفة إعصار دانيال، قد أكتسبت بعض الخصائص الأستوائية، حيث أخذت بالفعل وضع الدوران حول مركز المنخفض، وشكلت عينا مغلقة؛ لذا من المتوقع أن تصل الي اليابسة خلال وقت قصير، كما اشارت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، ان هناك اختلاف واضح فى مخرجات النماذج العددية المتوقعة لمسار العاصفة دانيال بدقة، نظرا لاختلاف النماذج فيما بينها، حول مسار مركز المنخفض داخل الاراضي والسواحل الليبية.

متى يصل الأعصار دانيال مصر

وحول تاثير إعصار دانيال على السواحل المصرية، اكدت منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن تاثير الأعصار سيكون أمطار بين غزيرة ومتوسطة ومتفاوتة الشدة طوال الأسبوع الجاري على مطروح والسلوم، وتمتد مع تقدم الوقت بكميات أقل على شمال الوجه البحر والسواحل الغربية للبلاد.

تاثير إعصار دانيال على اليونان

هذا وجدير بالذكر أن إعصار دانيال قد غادر الأراضي اليونانية خلال الساعات الأخيرة، حيث خلف ورائه أضرار وخسائر فادحة، نظرا لشدة الأمطار التى وصلت لحد الفيضانات العارمة لى كثير من المناطق الساحلية والداخلية؛ وبعد ذلك تحرك إعصار دانيال نحو الأراضي الليبية، حيث تشهد حاليا أمطار غزيرة ورعدية، مع توقعات بتعرض عدد من المدن لسيول جارفة خلال الساعات المقبلة نتيحة لشدة وغزارة الأمطار.

عن عدد من المناطق والمدن المصرية المعرضة لتاثير العصفة الممطرة دنيال القلادمة من الشواطي الليبية خلال الساعات المصقبلة، والتى يصاحبها رياح وتكاثر للسحب العالية والمتوسطة والمصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وبكميات مختلفة، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

مدن مصرية معرضة لتاثير العاصفة دنيال

وأضافت الأرصاد الجوية فى تقرير صادر عنها، أن العاصفة دنيال التى أثرت بشكل كبير على المدن الساحيلة اليونانية وانتقلت فى الساعات الأخيرة الى الشواطي الليبية، حيث عملت على أرتفاع الأمواج وأضطراب الملاحة البحرية وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والرعدية، من المتوقع أن تنكسر حدتها بعض الشئ عندما تصل الى السواحل المصرية، خاصة السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مرسي مطروح، ومدينتى السلوم والضبعة، وقد يمتد تاثيرها الى سيدى براني والعلمين.