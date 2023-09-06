«التنمية الصناعية»: مد سحب كراسات حجز 790 قطعة أرض صناعية حتى 14 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ب 14 محافظة، عن مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى 14 سبتمبر الجاري بدلًا من 6 سبتمبر، نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الاعمال على التقدم لحجز 790 فرصة استثمارية لأراضي صناعية، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين

وأكدت الهيئة برئاسة المهندس محمد عبد الكريم على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح، حتى 27 سبتمبر على الأراضي المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية 1.7 مليون متر مربع، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

حجز الأراضي بطريقة إلكترونية

ويتم سحب الكراسات وحجز الأراضي بطريقة إلكترونية بالكامل أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة www.ida.gov.eg، ثم اختيار خريطة الاستثمار الصناعي.

سرعة التقدم على الأراضي المطروحة

وجددت الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع بالتزامن مع هذا الطرح، وعددها 152 فرصة صناعية مميزة تسد فجوة استيرادية كبيرة وذلك لتعميق التصنيع المحلي بها في ظل حزمة التيسيرات والحوافز المالية والمستندية التي أعلنت عنها الهيئة.