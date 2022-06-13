السيسي: استغلال 3 ملايين متر أراضي صناعية من إجمالي 30 مليونا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة المصرية والحكومة في إزالة المعوقات التي كانت تعوق الشباب في الاستثمار وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، إذ قال «من 3 سنوات كنت بشوف موضوع الأراضي الصناعية وأقوم بإتاحتها للشباب، الناس كانت كل ما تتكلم تقول وفروا لنا أراضي صناعية ونشتغل، لكن أخشى ما أخشاه أننا نكون لسه فاهمين السابق حاضر دائمًا في توصيفنا للواقع».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، «إحنا على مدى 4 أو 5 سنوات وفرنا أراضي كثيرة جدًا، قولت تعالوا ننزل نشوف الشباب عملوا فيها إيه، نزلنا لجان لفت على 30 مليون متر اللي تم طرحهم والناس خدوهم، تفتكروا لاقينا كام متر تم استغلاله من الـ 30 مليون متر؟ لاقينا 3 مليون متر فقط».

الرئيس: قولنا للشباب بقى إحنا هنعمل مجمعات صناعية تخليك مستثمر صغير

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «قولنا للشباب بقى إحنا هنعمل مجمعات صناعية تخليك مستثمر صغير عشان تشتغل ومتخشش في متاهات تدبير أرض وترفيها، ثم تخش في إجراءات مع الدولة عشان تعمل تراخيص دي، قولنا هندي المصنع فاضي للشباب، ومعاه كمان قرض عشان يجيب الماكينات وكمان وفرنا للناس بعض الأفكار ودراسات جدوى ليبدأوا مشروعاتهم».