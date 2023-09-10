واعظ ديني يلهم المصلين لحظة زلزال المغرب: «ما أسعدها من لحظة في بيت الله»

مشهد مؤثر جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، لواعظ ديني في حالة من الثبات الانفعالي الشديد في أثناء لحظة وقوع زلزال المغرب المدمر، ما لاقى انتشارًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وظهر الواعظ المغربي خلال الفيديو المتداول، وهو يلقي درسًا دينيًا داخل أحد المساجد، وخلال وقوع الزلزال، بات ساكنًا في مكانه بحالة من الثبات الانفعالي الشديد، وحث المتواجدين بالمكان على عدم الهرع والبقاء داخل بيت الله.

وظل الواعظ الديني يردد قائلًا خلال تلك اللحظات: «الله أكبر، اجلسوا يا جماعة بارك الله فيكم، يا أخي أين تذهبون.. تموت في بيت الله أهلا وسهلا.. ما أسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله».

وللتعرف على تفاصيل فيديو الواعظ الديني، يمكن الدخول من هنــا: